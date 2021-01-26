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HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv: 82-75
26.01.2021 - 22:42 | | Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA)

Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv: 82-75

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko kendi evinde Maccabi Tel Aviv'i 82-75 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv: 82-75
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Turkish Airlines EuroLeague 22nci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Avivi 82-75 mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda oynanan müsabakaya Fenerbahçe Beko; Nando De Colo, Marko Guduric, Edgaras Ulanovas, Jan Vesely ve Ahmet Düverioğlu ilk 5iyle başladı. Konup ekip Maccabi Playtika Tel Aviv ise Scottie Wilbekin, Angelo Caloiaro, Elijah Bryant, Dragan Bender ve Othello Hunter ilk 5iyle parkeye çıktı.

Müsabaka iki ekibin karşılıklı basketleriyle başlarken, İsrail temsilcisi televizyon molasına 12-10luk üstünlükle girdi. Savunmadaki sertliğini sürdüren deplasman ekibi, ilk periyodu 21-17 üstün kapattı.

İkinci periyotta Fenerbahçe Beko, hücumdaki etkinliğini ve savunmadaki sertliğini artırdı. Sarı lacivertli ekip molaya 7 sayı farkla (30-23) önde girerken, sonrasında toparlanan Maccabi Playtika Tel Aviv, farkı 1 sayıya indirdi ve ilk yarı 36-35 Fenerbahçe Bekonun üstünlüğü ile sonuçlandı.

3üncü periyotta hücumdaki etkinliğini sürdüren Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın final periyoduna 60-53lük üstünlükle girdi.

Maçın son periyodunda skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan sarı lacivertliler, parkeden 82-75 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı lacivertli ekip 12nci galibiyetini elde ederken, deplasman ekibi ise 12nci mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Milan Nedovic, Milos Koljensic

FENERBAHÇE: Brown 7, Guduric 11, Melih Mahmutoğlu 8, OQuinn, De Colo 16, Pierre 15, Vesely 18, Eddie 3, Ahmet Düverioğlu 2, Ulanovas 2

MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV: Bryant 18, Wilbekin 15, Jones, Caloiaro 2, Hunter 4, Dorsey 9, Dibartolomeo 8, Blayzer 3, Bender 7, Zizic 4, Zoosman 5

1'İNCİ PERİYOT: 17-21

İLK YARI: 36-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-53

 

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Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv: 82-75

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