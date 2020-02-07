Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman saat kaçta? FB Maccabi hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO-MACCABİ FOX MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3 ekranından naklen yayınlanacak.



KANARYA ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR



2 maçın oynandığı haftada deplasmanda Zenit St Petersburg’un konuğu olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, beklendiği gibi kazandı ve son 7 maçtaki 6. galibiyetini aldı. Bu maç öncesinde 7. sırada olan temsilcimiz, bu sezon Euroleague’de bir maçta attığı en az sayı olan 55’i İsrail’de Maccabi Tel Aviv deplasmanında atmıştı. Çarşamba akşamı Khimki’yi ağırlayan Maccabi Tel Aviv, ilk yarısını 11 sayı farkla geride kapattığı karşılaşmada ikinci yarıdaki müthiş savunmasıyla geriden geldi ve maçı kazanmasını bildi. Bu sonuçla iki maç sonra galibiyet alan İsrail temsilcisi, bu sezon deplasmanda evindeki başarıyı gösteremiyor. Dışarıdaki son 4 maçının 3’ünü kaybeden Maccabi Tel Aviv, sezon başından beri 11 dış saha maçının 4’ünü kazanabildi.



ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER



İki ekip arasındaki İstanbul’da oynanan son 8 maçta Fenerbahçe 6 kez kazandı.



Maccabi Tel Aviv, deplasmandaki son 7 maçın 5’ini kaybetti.



İki ekip arasındaki son 10 maçın 8’inde 155’ten az sayı atıldı.