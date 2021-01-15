MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSkorer Haberleri Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
15.01.2021 - 19:09 |

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, kendi evinde Yunanistan ekibi Panathinaikos'u ağırlıyor. Sarı Kanarya galibiyet serisine devam etmek isterken taraftarda maç detaylarını öğrenmek istiyor. Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
ABONE OL

THY Euroleague'de 11. sırada bulunan ve son 4 karşılaşmadan galip ayrılan Fenerbahçe'nin bu seferki rakibi Yunanistan temsilcisi Panathinaikos... Çıkışını sürdürmek isteyen sarı lacivertliler bu maçı da alıp üst sıralara tırmanmanın hesabını yapıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEKO PANATHINAIKOS MAÇI DETAYLARI

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı bu akşam saat 20.00'de beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacak.

EuroLeague'de oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip haftaya 11. sırada girdi. Panathinaikos ise 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Panathinaikos 82-68 kazanmıştı.

 

Lukas Podolski, semt pazarında...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
    Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
  2. Yasin, Sivasspor'dan ayrıldığını açıkladı!
    Yasin, Sivasspor'dan ayrıldığını açıkladı!
  3. Rooney futbolu bıraktı! İşte yeni mesleği...
    Rooney futbolu bıraktı! İşte yeni mesleği...
  4. "Disiplinli ve iyi oynamamız gerekiyor"
    "Disiplinli ve iyi oynamamız gerekiyor"
  5. Fenerbahçe'den KAP'a borç açıklaması!
    Fenerbahçe'den KAP'a borç açıklaması!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CANLI | Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük

CANLI | Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük

Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti

Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti

Son dakika | Fatih Terim'in yeni golcüsü Erencan Yardımcı

Son dakika | Fatih Terim'in yeni golcüsü Erencan Yardımcı

Son Dakika | Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı

Son Dakika | Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet