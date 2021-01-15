THY Euroleague'de 11. sırada bulunan ve son 4 karşılaşmadan galip ayrılan Fenerbahçe'nin bu seferki rakibi Yunanistan temsilcisi Panathinaikos... Çıkışını sürdürmek isteyen sarı lacivertliler bu maçı da alıp üst sıralara tırmanmanın hesabını yapıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEKO PANATHINAIKOS MAÇI DETAYLARI

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı bu akşam saat 20.00'de beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacak.

EuroLeague'de oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip haftaya 11. sırada girdi. Panathinaikos ise 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Panathinaikos 82-68 kazanmıştı.