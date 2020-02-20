Fenerbahçe Beko Real Madrid (CANLI)

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko evinde Real Madrid'i konuk ediyor. Müsabaka saat 20:45'te başladı.

FENERBAHÇE BEKO REAL MADRID: 25-31

2. çeyrek oynanıyor

1. Periyot sonucu: 15-22



MAÇ ÖNCESİ İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Maccabi Tel Aviv'e son saniyede kaybeden sarı-lacivertli temsilcimiz, sıralamada üzerinde yer alan takımlardan sadece Olimpia Milano'yu yenebildi ama onlardan da ikili averajı alamadı. 11 galibiyetin diğer 10'u, sıralama olarak altlarında yer alan takımlara karşıydı.

Real Madrid de önce Bilbao, ardından Valencia, son olarak da Unicaga Malaga'yı yenip İspanya Kupası'nda zafere ulaştı. 27 farkla kazanılan final maçında 13 asist yapan Campazzo ile 20 sayı atan Carroll ön planda olan isimlerdi.

Madrid ekibinde bir süredir sakat olan Anthony Randolph iyileşmiş ve takımıyla kupa maçlarında görev almıştı ama yeniden sakatlandı. Sergio Llull ve Rudy Fernandez'in durumları maç saati netleşecek. Fenerbahçe'de ise annesi vefat eden Lauvergne'nin takımla çalışmalara başladığını hatırlatalım...

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