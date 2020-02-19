Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i ağırlayacak
19.02.2020 - 10:04 |

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın İspanya temsilisi Real Madrid'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i ağırlayacak

 Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon istediği performansı sergileyemeyen sarı-lacivertli ekip, 25. haftaya 11 galibiyet, 13 mağlubiyetle 9. sırada girdi.

Real Madrid ise 18 galibiyet, 6 yenilgiyle lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada yer aldı.

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Real Madrid 81-77 kazanmıştı.

Avrupa'da 534. maç

 

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 534. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 533 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 227 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 331 maçın 195'ini kazandı, 136'sında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile 20 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların 11'ini eflatun-beyazlılar, 9'unu ise sarı-lacivertliler kazandı.

 

Barcelona'da neşeli antrenman!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Real Madrid'de Anthony Randolph şoku yaşanıyor

Real Madrid'de Anthony Randolph şoku yaşanıyor

Medipol Başakşehir, Okan Buruk ile zirve yaptı

Medipol Başakşehir, Okan Buruk ile zirve yaptı

Son dakika | Denizlispor'da Bülent Uygun sesleri

Son dakika | Denizlispor'da Bülent Uygun sesleri

Favori: Trabzon, Plase: Galatasaray, Sürpriz: Başakşehir

Favori: Trabzon, Plase: Galatasaray, Sürpriz: Başakşehir

Sıradaki Haber