Fenerbahçe Beko-Tofaş maç saati değişti

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 15 Mart Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı Tofaş müsabakasında saat değişikliğine gidilmiştir. Daha önce saat 15.15’de oynanacağı açıklanan ilgili maç, aynı gün saat 13.00’da başlayacaktır.

Karşılaşma için bilet satın alan ancak saat değişikliği nedeniyle mücadeleye iştirak edemeyecek taraftarlarımıza, izlemeleri gereken iade prosedürü hakkında SMS yoluyla bilgilendirme yapılacaktır."