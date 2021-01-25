Fenerbahçe Beko, yarın Maccabi Playtika'yı konuk edecek

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Sezona kötü başlayan ve istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe Beko, son 6 maçını kazanarak çıkışa geçti.

Ligin 15 haftalık bölümünde sadece 5 kez kazanabilen sarı-lacivertli ekip, üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla 11 galibiyete ulaştı. Ligde rakiplerine 10 kez mağlup olan Fenerbahçe Beko, 11. sırada bulunuyor.

Maccabi Playtika ise 10 galibiyet ve 11 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 75-65 mağlup etmişti.