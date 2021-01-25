Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri Fenerbahçe Beko, yarın Maccabi Playtika'yı konuk edecek
25.01.2021 - 09:56 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe Beko, yarın Maccabi Playtika'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı konuk edecek.

Fenerbahçe Beko, yarın Maccabi Playtika'yı konuk edecek
ABONE OL

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Sezona kötü başlayan ve istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe Beko, son 6 maçını kazanarak çıkışa geçti.

Ligin 15 haftalık bölümünde sadece 5 kez kazanabilen sarı-lacivertli ekip, üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla 11 galibiyete ulaştı. Ligde rakiplerine 10 kez mağlup olan Fenerbahçe Beko, 11. sırada bulunuyor.

Maccabi Playtika ise 10 galibiyet ve 11 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 75-65 mağlup etmişti.

Fenerbahçe Beko, yarın Maccabi Playtikayı konuk edecek

 

Kevin Nkoudou, galibiyeti dans ederek kutladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İşte G.Saray'ın Ndayishimiye teklifi!
    İşte G.Saray'ın Ndayishimiye teklifi!
  2. Babel'den hayat öpücüğü
    Babel'den hayat öpücüğü
  3. Fenerbahçe, yarın Maccabi'yi konuk edecek
    Fenerbahçe, yarın Maccabi'yi konuk edecek
  4. Efes'in konuğu Kızılyıldız
    Efes'in konuğu Kızılyıldız
  5. Fenebahçe - Kayserispor maçı Misli.com'da
    Fenebahçe - Kayserispor maçı Misli.com'da



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Trabzonspor, Stanciu ile temaslara başladı

Son dakika | Trabzonspor, Stanciu ile temaslara başladı

Son dakika haberleri - TFF Süper Kupa maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

Son dakika haberleri - TFF Süper Kupa maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

Beşiktaş'ta flaş Hulk gelişmesi! Resmi açıklama...

Beşiktaş'ta flaş Hulk gelişmesi! Resmi açıklama...

Marcelo 2 gol attı, Lyon derbide coştu: 5-0

Marcelo 2 gol attı, Lyon derbide coştu: 5-0

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet