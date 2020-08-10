10.08.2020 - 13:39 | | İSTANBUL (AA) -
Fenerbahçe Beko yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürecek
Sarı-lacivertli ekip Düzce'deki Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, başantrenör Igor Kokoskov yönetimindeki sarı-lacivertliler 16 Ağustos'a kadar Topuk Yaylası'nda kamp çalışması gerçekleştirecek.