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10.08.2020 - 13:39 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe Beko yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürecek

Sarı-lacivertli ekip Düzce'deki Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti.

Fenerbahçe Beko yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürecek
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, başantrenör Igor Kokoskov yönetimindeki sarı-lacivertliler 16 Ağustos'a kadar Topuk Yaylası'nda kamp çalışması gerçekleştirecek.

 

 

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