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31.10.2020 - 23:18 |

Fenerbahçe Beko'da Kenan Sipahi'nin acı günü!

Fenerbahçe Beko forması giyen Kenan Sipahi'nin babası Celal Sipahi hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Beko'da Kenan Sipahi'nin acı günü!
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Fenerbahçe Beko forması giyen Kenan Sipahi'nin babası Celal Sipahi hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Oyuncumuz Kenan Sipahi’nin babası Celal Sipahi’nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acı haberi Tofaş karşılaşmasının sonunda alan oyuncumuz Kenan Sipahi’ye ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz."

Fenerbahçe Bekoda Kenan Sipahinin acı günü

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