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29.01.2020 - 10:20 | | Ä°STANBUL (AA)

Fenerbahçe Beko'nun ALBA Berlin sÄ±navÄ±

THY Avrupa Ligi'nde FenerbahÃ§e Beko yarÄ±n ALBA Berlin'e konuk olacak.Â

Fenerbahçe Beko'nun ALBA Berlin sÄ±navÄ±

FenerbahÃ§e Beko Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda Almanya'nÄ±n ALBA Berlin ekibiyle karÅŸÄ±laÅŸacak.Â Mercedes-Benz Arena'da oynanacak mÃ¼cadele TSÄ° 21.30'da baÅŸlayacak.

SarÄ±-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 12 maÄŸlubiyet ve averajla 9. sÄ±rada yer alÄ±yor. Alman temsilcisinin ise 7 galibiyet, 14 maÄŸlubiyet ve averajla 16. sÄ±rada bulunuyor.

Avrupa'da 531. maÃ§

FenerbahÃ§e Beko, Avrupa kupalarÄ±nda 531. maÃ§Ä±na yarÄ±n ALBA Berlin karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§Ä±kacak.

SarÄ±-lacivertli takÄ±m, Avrupa arenasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± 530 karÅŸÄ±laÅŸmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaÅŸadÄ±. FenerbahÃ§e Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptÄ±ÄŸÄ± 328 maÃ§Ä±n 193'Ã¼nÃ¼ kazandÄ±, 135'inde ise sahadan maÄŸlup ayrÄ±ldÄ±.

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