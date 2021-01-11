Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 13. sırada bulunuyor. Baskonia ise 9'ar galibiyet ve mağlubiyet sonucunda 10. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Baskonia 86-68 kazanmıştı.