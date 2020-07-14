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14.07.2020 - 15:45 |

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Hamilton sağlık kontrolünden geçti

Sarı-lacivertli kulübün kadrosuna kattığı Johnathan Hamilton sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Hamilton sağlık kontrolünden geçti
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Fenerbahçe Beko'nun kadrosuna kattığı Johnathan Hamilton'un sağlık kontrolü Ulus'taki Liv Hospital'da yapıldı.

Öncelikle kan değerlerine bakılan başarılı pivot ardından solunum ve efor testinden geçti. Johnathan Hamilton'ın sağlık kontrolleri MR çekimi ile tamamlandı.

Fenerbahçe Bekonun yeni transferi Hamilton sağlık kontrolünden geçti

İlk röportajını Fenerbahçe Televizyonu’na veren Hamilton, Fenerbahçe forması giyecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Hamilton, “Heyecanlıyım. Burada olduğum için çok mutluyum. Lisansım için sağlık kontrolünden geçiyorum. Her şey yolunda. Taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Harika bir sezon olacak. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe için çok iyi bir yıl olacak.” dedi.

 

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