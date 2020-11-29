Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbi ne zaman, saat kaçta? Nefesler tutuldu...

Süper Lig'in 10. haftası derbi mücadelesine sahne olacak. Bugün Fenerbahçe - Beşiktaş maçını kaçırmak istemeyen ve yakından takip etmek isteyen taraftarlar maç hakkında bilgi almak için peş peşe sorular araştırıyor. Büyük karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını, ne zaman başlayacağını ve muhtemel 11 kadrolarında kimlerin olacağını sorgulayan taraftarlar için tüm merak edilenleri haberimize ekledik. İşte derbi hakkında bilinmesi gerekenler...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI (DERBİ) HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak.

DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyük heyecanla beklenen derbi saat 19.00'da başlayacak.

DERBİ NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Sosa, Gustavo, Pelkas, Perotti, Ozan, Cisse.

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Ghezzal, Atiba, Josef, Mensah, Larin, Aboubakar.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci’nin tedavilerine devam edildi.

Ülkesinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucu negatife dönen Enner Valencia, Türkiye'ye gelecek. Ekvadorlu oyuncunun burada da yapılacak test sonuçlarının negatif çıması halinde takımla çalışmalara katılacak.

Bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçeli oyuncular, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Bu arada, çarşamba günkü idmanda baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun derbide forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına, sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; dinlenme ve rejenerasyon çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. İdman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

GÖKHAN TÖRE'DE ZORLANMA

Bu arada, önceki gün idmanda sağ baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin sağlık durumuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada, "Futbol Takımımızın 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. Deneyimli futbolcunun dev mücadelede forma giymesinin zor olduğu belirtildi.