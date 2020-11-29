Fenerbahçe-Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler! Dev derbi öncesi Erol Bulut ve Sergen Yalçın...

Süper Lig'in 10. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor. Sezon öncesinde gerçekleştirdiği transferlerle lige flaş bir giriş yapan Fenerbahçe, bu akşam ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Fenerbahçe, ligde geride kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı.

Erol Bulut'un öğrencileri, haftanın en önemli mücadelesi öncesinde 20 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor.

Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan topladı.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle iki yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise 3 galibiyet ile bir yenilgiyle sahadan ayrıldı.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, ikinci yarıda daha çok gol attı. Ligde oynadığı 9 maçta 17 gol kaydeden Fenerbahçe, bunların 12'sini karşılaşmaların ikinci yarısında buldu.

Bu sezon 3 maçta gol atamayan sarı-lacivertli ekip, ilk yarının 15 dakikalık bölümünde sadece bir kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe, 16-30 ve 31-45. dakikalarda ise ikişer defa gol sevinci yaşadı.

Ligde ikinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, 46-60. dakikalar arasında 5 gol attı. Sonraki bölümde 3 gol bulan Fenerbahçe, son 15 dakikada ise taraftarlarını 4 kez sevindirdi.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Büyük heyecanla beklenen derbi saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak. Dev mücadele Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle derbi maçta forma giyemeyecek. Test sonucu negatife dönen Enner Valencia ise henüz Türkiye'ye dönmüş değil.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Beşiktaş'ta ise kart cezalısı olan Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz dev maçta forma giyemeyecek. Domagoj Vida, Ajdin Hasic, Adem Ljajic ve Gökhan Töre de derbi maçta görev alamayacak.

İŞTE DEV DERBİDE MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Novak, Sosa, Gustavo, Pelkas, Perotti, Ozan, Cisse

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Ghezzal, Atiba, Josef, Mensah, Larin, Aboubakar



Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci’nin tedavilerine devam edildi.

Ülkesinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucu negatife dönen Enner Valencia, Türkiye'ye gelecek. Ekvadorlu oyuncunun burada da yapılacak test sonuçlarının negatif çıması halinde takımla çalışmalara katılacak.

Bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçeli oyuncular, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Bu arada, çarşamba günkü idmanda baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun derbide forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına, sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; dinlenme ve rejenerasyon çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. İdman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

GÖKHAN TÖRE'DE ZORLANMA

Bu arada, önceki gün idmanda sağ baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin sağlık durumuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada, "Futbol Takımımızın 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. Deneyimli futbolcunun dev mücadelede forma giymesinin zor olduğu belirtildi.