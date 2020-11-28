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28.11.2020 - 23:16 |

Fenerbahçe Beşiktaş öncesi taktik çalıştı!

Süper Lig'in 10. haftasında yarın oynanacak derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci’nin tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe Beşiktaş öncesi taktik çalıştı!
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Süper Lig'in 10. haftasında yarın oynanacak derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 

Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci’nin tedavilerine devam edildi.

Ülkesinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucu negatife dönen Enner Valencia, Türkiye'ye gelecek. Ekvadorlu oyuncunun burada da yapılacak test sonuçlarının negatif çıması halinde takımla çalışmalara katılacak. 

Bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçeli oyuncular, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Fenerbahçe Beşiktaş öncesi taktik çalıştı

 

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