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18.09.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe, Birleşmiş Milletler gibi!

Fenerbahçe’nin yeni transferleri sonrası kadroda oluşan yabancı dağılımı göze çarptı. Neredeyse her kıtadan bir oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde, ilginç bir durum ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Birleşmiş Milletler gibi!
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Transfer çalışmalarıyla dikkat çeken Fenerbahçe’de yeni kadroda oluşan yabancı dağılımı hemen göze çarpıyor. Sarı-lacivertlilerin 2020-21 sezonu kadrosu adeta ‘Birleşmiş Milletler’ benzerliği taşıyor.

Nerdeyse her kıtadan bir oyuncusu olan Fenerbahçe’de ilginç bir durum ortaya çıktı. Hem mevcut yabancılar hem de yeni gelen yıldızlarla beraber 13 yabancıya ulaşan Fenerbahçe’de enteresan bir futbolcu haritası çizildi.

Savunma hattında Uruguay’dan Lemos, Danimarka’dan Zanka, Kongo’dan Tisserand ve Çekya’dan Filip Novak bulunuyor. Orta sahada Brezilyalılar Luiz Gustavo ve Jailson yer alıyor. Ancak Jailson’un ayrılması gündemde. Ayrıca Arjantinli Jose Sosa da orta sahada oynuyor. Kanatlarda Fas’tan Dirar ve Yeşil Burun Adaları’ndan Garry Rodrigues oynuyor.

Hücum hattında Senegal’den Thiam, İsviçre’den Michael Frey ve Ekvador’dan Enner Valencia forma giyiyor. İranlı Allahyar’ın da kiraya gitmesi sözkonusu.

Bu yabancı listesinde yeni gelecekler ve gideceklerle haritanın güncellenmesi bekleniyor. Afrika’dan Güney Amerika’ya Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya kadar oyuncular sıralanıyor.

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