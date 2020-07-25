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25.07.2020 - 16:54 |

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadele saat 21.00'de başladı.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (CANLI)
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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçından kareler
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçından kareler
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçından kareler
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçından karelerHaberin Tüm Fotoğrafları

Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Son üç maçta galip gelemeyen Fenerbahçe puan kaybı yaşamak istemiyor. Rizespor maçı formalite olarak gözükse de, yeşil beyazlılar için bu maç büyük önem taşıyor. Rizespor'un ligde kalmak için puana ihtiyacı var. Halis Özkahya yöneteminde Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 21.00'de başladı.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (CANLI)

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Rodrigues, Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar

CEZALI: Jailson, Tolga, Muriç, Deniz

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abdullah, Boldrin, Tunay, Skoda

CEZALI: Samudio, Vetrih

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (CANLI)

MAÇTAN NOTLAR

Vefa örneği
Fenerbahçe Kulübü, sezonun son maçında tribünlerde özel bir işe imza attı. Hayatını kaybeden tüm Fenerbahçe taraftarlarının özel kartonları hazırlandı.
Tribüne de 'Her zaman sizinleyiz' pankartı asıldı. Geçen hafta da Vodafone Park'ta deplasman takım tribününe konulmuştu.

Kadına şiddete 'DUR' de
Kadıköy'de özel bir tribün anlamlı bir pankarta ayrıldı. Erkek şiddeti nedeniyle hayatı son bulan kadınlar için dev bir pankart açıldı.
Yaşamını yitiren tüm kadınların fotoğrafları ve ismi tek tek yazıldı. Kadına şiddete 'DUR' de sloganı ile statta yer aldı.

Gençler yine yok
Sezonun son maçında Çaykur Rizespor karşılaşmasında genç oyuncular yine ilk 11'e giremedi. Ligi 7. sırada bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, buna karşın Ömer Faruk ve zorunluluk nedeniyle Allahyar dışında gençleri sahaya sürmedi.

Cenk Alptekin, Gürkan Başkan, Emre Nasuh, Emir Miray Köksal ve Muhammed Gümüşkaya kulübede maça başladı. Murat Sağlam da benzer şekilde ilk 11'de fırsat bulamadı. Muriç'in cezası, Mevlüt'ün de sakatlığı sebebiyle Allahyar forvette görevlendirildi. İranlı golcü bu sezon ilk 11'de şans buldu.
Kalede de Altay yerine Harun'la sezon kapandı.

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