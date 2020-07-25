Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında!

Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı. Süper Lig’de son hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek sarı-lacivertliler mesaisini noktaladı.

Isınma ve koşu çalışmalarıyla başlayan idman taktik ağırlıklı programla bitirildi. Öte yandan takım arasında yapılan konuşmalarda son maç bile olsa ciddiyeti elden bırakmamaları gerektiği bildirildi.

Sakatlığı bulunan Luiz Gustavo’nun durumu da maç saatinde netlik kazanacak.

Luiz Gustavo'nun FC Augsburg'a Attığı Gol