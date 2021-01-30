Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçına geri sayılıyor...

Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçına kısa bir süre kaldı. Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Çaykur Rizespor'da Sumudica, ilk kez görev alacak. Bu akşam oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Peki Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE- ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçı 30 Ocak yani bu akşam saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

SUMUDİCA İLK KEZ DEPLASMANDA GÖREV ALACAK

Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Marius Sumudica, yeni takımının başında ilk kez Fenerbahçe deplasmanında görev alacak. Gaziantep FK'nin başında sportif anlamda başarılı bir performans sergileyen Rumen çalıştırıcı, kulüp yönetimiyle yaşadığı polemiğin ardından görevden alınırken, Süper Lig kariyerine Çaykur Rizespor'da devam edecek.

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel uygulamalarla tamamlandı.