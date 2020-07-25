Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Bir ara şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, önce Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaştı sonra da Avrupa Ligi... Son maçta, evinde Rizespor'u ağırlarken hiçbir iddiası yok ve ligi yedinci sırada bitirmiş bir şekilde sezonu noktalayacak. Vedat Muriqi, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç ve Jailson cezalı. Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan sakat. Luiz Gustavo'nun durumu maç saati netleşecek. Kaptan Emre Belözoğlu profesyonel kariyerinin son maçına çıkarken, takımdaki eksiklerin çokluğu nedeniyle genç isimlerin ilk 11'de olması bekleniyor. Orta sahada Ömer Faruk Beyaz, forvette ise Allahyar Sayyadmanesh'i izleyeceğiz.

Rizespor'a Süper Lig'de kalmak için Kadıköy'de alacağı 1 puan yetecek. Mohamed Abarhoun, Ismael Diomande ve Aminu Umar sakat. Braian Samudio ve Amedej Vetrih cezalı. Karadeniz ekibinin lige vedası için iki seçenek mevcut, ikisi de İstanbul'dan puansız ayrılmaları durumunda devreye girecek. İlk seçenekte Kayserispor ve Denizlispor ile üçlü averaja kalırlarsa lige veda eden takım olacaklar... İkinci seçenekte ise Kayserispor ile ikili averaja kalırlarsa, her iki takım da birbirini birer kez ve tek farkla yendikleri için genel averaja bakılacak. Genel averajda Rizespor son maçlar öncesi -17'de, Kayserispor -31'de...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada son 6 lig maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Rizespor deplasmanda oynadığı son 7 lig maçını kaybetti.

- İki takım arasında oynanan son 6 maç "2.5 ÜST" bitti, bu 6 maçın 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Rizespor Kaybetmez" oldu! %39'luk kesim ligde kalmak için en az 1 puanı ihtiyacı olan Karadeniz ekibine güveniyor... %8'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımdan da gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN NE DİYOR?

Sarı Lacivertliler, derbi mağlubiyetiyle birlikte resmen sezonu noktaladı. Ceza sınırındaki tüm oyuncuların da kart görüp sezona nokta koyması, yönetim ve taraftar cenahında ayrı bir tepki konusu oldu. Fenerbahçe’de bu maçta köklü bir kadro revizyonu bekliyorum. Ömer Faruk, Ferdi, Allahyar, Gürkan, Murat Sağlam, Muhammet ve Cenk gibi genç isimlerin şans bulma ihtimali güçlü. Rizespor büyük bir ihtimal kurtarmış gibi görünse de, hala bir küme düşme ihtimalleri mevcut. Yeni Malatyaspor’un puan kaybına ek, Denizli’nin kaybedip ve Kayseri’nin kazanması Rize’yi düşürüyor! Bu yüzden, Rize’nin kendi bağını kendi kesmesi lazım. Yeni Malatya mücadelesiyle büyük ölçüde yolu yarılayan Rize, son virajda Kadıköy’den puan çıkarmak zorunda. Sezonu tamamlamış, motivasyonu tükenmiş ve genç ağırlıklı bir Fenerbahçe önünde istedikleri puan ya da puanları alarak, matematiksel olarak lige tutunmayı başaracaklardır.