Fenerbahçe çeyrek final için sahaya çıkıyor! Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı için geri sayım sürüyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçının başlamasına saatler kala maçın yayın bilgileri de araştırma konusu olmaya başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakanın tamamlanmasının ardından Türkiye Kupası çeyrek finalde mücadele edecek olan takımların listesi belli olacak. Yarın çekilecek kura öncesinde Fenerbahçe'nin bu akşam Kasımpaşa engelini aşması gerekiyor. Peki Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye Kupası son 16 turu müsabakaları bugün oynanacak iki maçın ardından tamamlanacak. Günün ilk maçında Alanyaspor-Erzurumspor'u konuk ederken günün son maçında ise Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Pandemi nedeniyle tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan maçı kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak. Maçın başlamasına saatler kala mücadelenin yayın bilgileri taraftarlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Mücadele ATV ekranından naklen yayınlanacak. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özarak yapacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Caner, Ozan, Luiz Gustavo, Sinan, Mert Hakan, Ferdi, Samatta
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Mehmet Feyzi, Evren, Sadiku, Aytaç, Varga, Hodzic, Yusuf Erdoğan, Thelin
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR
Antalyaspor
Sivasspor
Galatasaray
Konyaspor
Başakşehir
Beşiktaş
Alanyaspor / Erzurumspor
Fenerbahçe / Kasımpaşa