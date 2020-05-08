Fenerbahçe döviz cinsinden borçlarının bir kısmının TL’ye çevrildiğini açıkladı

Fenerbahçe, döviz cinsinden finansal borçlarının Türk Lirası’na çevirildiğini açıkladı. Bunun sonucunda Fenerbahçe’nin 62.7 milyon ABD Doları ve 108.2 milyon Euro değerindeki döviz borçları TL’ye çevrildi.

KAP’a yapılan açıklamada Fenerbahçe’nin bu işlem sonucunda döviz borçlarının 62,7 milyon ABD Doları’ndan 58 milyon ABD Doları’na gerilediği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin açıklaması şu şekilde;

“Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde Şubat ayında başlayan görüşme ve işlemler sonucu Türk Lirası’na çevrilen yabancı para borçlarımız 62,7 milyon ABD Dolarına (Ortalama kur 6,91) ve 108,2 milyon Avro’ya (Ortalama kur 7,23) ulaşmış olup finansal borçlarımızda açık döviz pozisyonumuz 58 milyon ABD Doları’na gerilemiştir. ”



