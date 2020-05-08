Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe döviz cinsinden borçlarının bir kısmının TL’ye çevrildiğini açıkladı
08.05.2020 - 17:31 |

Fenerbahçe döviz cinsinden borçlarının bir kısmının TL’ye çevrildiğini açıkladı

Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklama ile 62.7 milyon ABD doları ve 108.2 milyon euro değerindeki döviz borçlarının TL'ye çevrildiğini açıkladı.

Fenerbahçe döviz cinsinden borçlarının bir kısmının TL’ye çevrildiğini açıkladı
ABONE OL

Fenerbahçe, döviz cinsinden finansal borçlarının Türk Lirası’na çevirildiğini açıkladı. Bunun sonucunda Fenerbahçe’nin 62.7 milyon ABD Doları ve 108.2 milyon Euro değerindeki döviz borçları TL’ye çevrildi.

KAP’a yapılan açıklamada Fenerbahçe’nin bu işlem sonucunda döviz borçlarının 62,7 milyon ABD Doları’ndan 58 milyon ABD Doları’na gerilediği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin açıklaması şu şekilde;

“Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde Şubat ayında başlayan görüşme ve işlemler sonucu Türk Lirası’na çevrilen yabancı para borçlarımız 62,7 milyon ABD Dolarına (Ortalama kur 6,91) ve 108,2 milyon Avro’ya (Ortalama kur 7,23) ulaşmış olup finansal borçlarımızda açık döviz pozisyonumuz 58 milyon ABD Doları’na gerilemiştir. ”

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | IFAB 5 oyuncu değişikliği hakkı olacağını açıkladı!

 

Fenerbahçe döviz cinsinden borçlarının bir kısmının TL’ye çevrildiğini açıkladı
 

Messi'den ilk görüntüyü Barcelona paylaştı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş 7 oyuncuyla çalıştı

Beşiktaş 7 oyuncuyla çalıştı

Twente, teknik direktör Gonzalo Garcia ile yollarını ayırdı

Twente, teknik direktör Gonzalo Garcia ile yollarını ayırdı

İnegölspor’a corona virüs şoku!

İnegölspor’a corona virüs şoku!

Türkiye E-Futbol Turnuvası başlıyor

Türkiye E-Futbol Turnuvası başlıyor

Sıradaki Haber