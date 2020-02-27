27.02.2020 - 15:30 | | İSTANBUL (AA)
Fenerbahçe Ersun Yanal yönetiminde çalıştı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Daha sonra 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarının gerçekleştirildiği antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştirilecek idmanla hazırlıklarını noktalayacak.