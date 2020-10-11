Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’a Düzce’den onur

Düzce Belediye Meclisi, Fenerbahçe’ye 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım’ın isminin kentte bir caddeye verilmesini kararlaştırdı.

Çocukluk ve gençlik döneminde Düzce’de yaşayan ve kendisini Düzceli olarak tanıtan Yıldırım’ın isminin kentte bir caddeye verilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün sunduğu teklifin, meclis üyelerinin tamamının desteğini almasıyla, Şıralık Mahallesi’ndeki caddeye “Aziz Yıldırım Caddesi” isminin verilmesi kararlaştırıldı.

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