22.08.2020 - 17:03 |
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (CANLI)
Fenerbahçe yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı Lacivertliler, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı Lacivertliler, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.
Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki mücadele saat 17.00'de başladı.
Sarı - lacivertliler, bu sezon oynadığı ilk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmişti.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Mame Thiam
FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK: 2-1
Goller: 5' Ndao (Karagümrük), 7' Ozan Tufan, 47' Mert Hakan (Fenerbahçe)
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