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22.08.2020 - 17:03 |

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (CANLI)

Fenerbahçe yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı Lacivertliler, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (CANLI)
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Fenerbahçe yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı Lacivertliler, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki mücadele saat 17.00'de başladı.

Sarı - lacivertliler, bu sezon oynadığı ilk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmişti.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Mame Thiam

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK: 2-1 

Goller: 5' Ndao (Karagümrük), 7' Ozan Tufan, 47' Mert Hakan (Fenerbahçe) 

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (CANLI)

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