15.11.2020 - 16:16 |
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (CANLI)
Süper Lig'de milli arada Fenerbahçe, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geliyor. Skorer'den karşılaşmayı canlı olarak aktarıyoruz.
Milli arayı hazırlık maçı ile değerlendiren Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 1-1
GOLLER: 9' Sabo (Karagümrük), 24' Cisse (F.Bahçe)
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Harun; Serhat, Lemos, Sadık, Askarov; Luiz Gustavo; Mert Hakan, Perotti; Sinan, Ademi, Cisse
FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Alparslan, Koray, Fatih, Sabo, Biglia, Zeki, Ramazan, Jimmy, Aatif, Mevlüt
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