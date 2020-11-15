Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (CANLI)
15.11.2020 - 16:16 |

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (CANLI)

Süper Lig'de milli arada Fenerbahçe, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geliyor. Skorer'den karşılaşmayı canlı olarak aktarıyoruz.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (CANLI)
ABONE OL

Milli arayı hazırlık maçı ile değerlendiren Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 1-1

GOLLER: 9' Sabo (Karagümrük), 24' Cisse (F.Bahçe)

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun; Serhat, Lemos, Sadık, Askarov; Luiz Gustavo; Mert Hakan, Perotti; Sinan, Ademi, Cisse

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Alparslan, Koray, Fatih, Sabo, Biglia, Zeki, Ramazan, Jimmy, Aatif, Mevlüt

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Edin Visca'da son dakika! Tüm detaylar ortaya çıktı...

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (CANLI)

MAÇI CANLI İZLEYİN

 

Lewis Hamilton ve ekibi, F1 şampiyonluğunu böyle kutladı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (CANLI)
    Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (CANLI)
  2. Lewis Hamilton Dünya Şampiyonu!
    Lewis Hamilton Dünya Şampiyonu!
  3. Beşiktaş potada yine mağlup
    Beşiktaş potada yine mağlup
  4. Türkiye (A Milli Takım) - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Türkiye (A Milli Takım) - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  5. Denizlispor seri peşinde
    Denizlispor seri peşinde



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe geçen sezonun 1 puan gerisinde

Göztepe geçen sezonun 1 puan gerisinde

Son dakika | Gaziantep FK'de 4 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika | Gaziantep FK'de 4 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Alman futbolcu Podolski, turizm elçisi oldu

Alman futbolcu Podolski, turizm elçisi oldu

S sport uydu frekans bilgileri... S Sport D Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda, nasıl izlenir? Digitürk,neden yok?

S sport uydu frekans bilgileri... S Sport D Smart, Tivibu, Kablo TV kaçıncı kanalda, nasıl izlenir? Digitürk,neden yok?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet