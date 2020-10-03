Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!

Süper Lig’in 4. haftasında bugün Fatih Karagümrük’ü konuk edecek Fenerbahçe’de hazırlıklar tamamlandı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan oyuncular, ısınma ve koşu programlarıyla idmana başladı. Ardından gruplar halinde pas ve duran top çalışmaları yapıldı. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale maç gerçekleşti. Öte yandan yeni transfer Papiss Cisse takım arkadaşlarına tanıtıldı ve yine herkes tarafından alkışlandı.

Türk Futbolunun Yükselen Değeri: Erol Bulut