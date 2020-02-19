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19.02.2020 - 11:43 |

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler! Beşiktaş-Trabzonspor maçına Fırat Aydınus

Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasını ise Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler! Beşiktaş-Trabzonspor maçına Fırat Aydınus

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus

Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00 başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ali Palabıyık görev alacak. VAR odasında Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Yiğit Arslan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler Beşiktaş-Trabzonspor maçına Fırat Aydınus

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