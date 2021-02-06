06.02.2021 - 11:18 |
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan oldu.
Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan oldu.