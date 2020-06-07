Fenerbahçe genç futbolcularda zirveye çıktı!

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe ilk sırada

Futbol araştırma şirketi CIES; Süper Lig’de 21 yaş altı futbolcuları kullanma oranını araştırdı. 2019-20 sezonunda 26 haftada yüzde 10 ile Fenerbahçe en fazla 21 yaş altı oyuncu kullanan takım oldu. Antalyaspor yüzde 9.9’la 2. sırada gelirken; Trabzonspor da yüzde 9.6’la 3. basamakta durdu. Şampiyonluk adayları; Başakşehir yüzde 0.6 ile gerilerde kalırken, Galatasaray yüzde 2.1, Beşiktaş yüzde 2.7 orana sahip. Ç.Rizespor da yüzde 9.2’lik oranıyla 4. sırada.

Altay Bayındır zirvede

Fenerbahçe kalecisi 21 yaşındaki Altay Bayındır 25 maçla bu listede zirvede yer alan genç oldu. Antalyaspor da 20 yaşındaki forvet Mukairu hemen arkasından geldi. Trabzonspor’da Serkan Asan, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen ve Yusuf Sarı gibi isimler dikkat çekti. Alanyaspor ve Gaziantep yüzde 0.0 ile bu konuda adeta sınıfta kaldı. Ankaragücü ile Denizlispor da yüzde 0.1 oranda. Ligin diğer şampiyonluk adayı Sivasspor da yüzde 0.4 ile sonlarda bulunuyor.

Murat Sağlam’a şans

Fenerbahçe’de Riva kampı sona ererken çok verimli bir dönem geçirildi. Özellikle genç oyuncular için önemli fırsatlar doğdu. Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu ve Murat Sağlam antrenmanlar ve kampta takımın en popüler isimleri haline geldi. Sağ bekte Isla’nın belirsizliği nedeniyle Murat Sağlam’ın kalan 8 haftada şans bulması amaçlanıyor. Kupa maçlarında forma Dirar’a gidecek ama ligde Murat şans bulacak. 22 yaşındaki sağ bek bu sezon ligde hiç süre alamadı.



Ömer Faruk isteği

Başta Emre Belözoğlu olmak üzere teknik heyetin dikkatini çeken iki genç yıldız oldu. Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu neşeli tavırları ve istekli görüntüleriyle öne çıktı. Ersun Yanal’dan sonra maç kadrosuna alınmaya başlanan 16 yaşındaki Ömer Faruk’un kalan 8 haftada süre bulması isteniyor. Benzer şekilde Yanal sonrası Ferdi’yi ilk 11’de oynatmak isteyen teknik ekip; 12 Haziran’dan itibaren bu kararını sürdürecek. 20 yaşındaki yıldız hücumda joker olacak.

Kaptanın gözdesi

Sarı-lacivertli takımda geleceğin yıldızı olarak kabul edilen Ömer Faruk Beyaz, kaptan Emre Belözoğlu’nun çok beğendiği bir isim. Riva’daki kampta da kaptan Emre, 16 yaşındaki Ömer Faruk’la yakından ilgilendi ve tüm antrenmanlarda destek verdi. Genç yıldız da performansıyla takdir topladı.

Favori isimler

2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında başta alt ligler olmak üzere birçok genç oyuncunun adı geçiyor. Bursaspor’dan 20 yaşındaki kanat ve bek oyuncusu Burak Kapacak, yine Bursaspor’un 18 yaşındaki yıldızı Ali Akman, Altınordu’dan 17 yaşındaki savunmacı Ravil Tagir, Samsunspor’un 21 yaşındaki kalecisi Nurullah Aslan ve Eskişehirspor’un 17 yaşındaki forvet Metehan Altunbaş büyük kulüplerin radarındaki isimler.

Emre Demir tarih yazdı

CIES’in hazırladığı listede Kayserispor 21 yaş altı gençleri oynatmada yüzde 4.7 oran yakalayarak 6. sırada kaldı. Ancak sarı-kırmızılılar Süper Lig’in en genç oyuncusunu oynatarak tarihi bir durum yaşadı. 2004 doğumlu Emre Demir sezonun ilk yarısında henüz 15 yaşında iken forma giydi. Ligin ilk haftasında 17 Ağustos 2019’da Ankaragücü’ne karşı oynayan genç Emre, 11. haftada da 9 Kasım 2019’da Gençlerbirliği’ne gol attı. Emre Demir, Süper Lig tarihinin en genç oynayan ve gol atan ismi oldu.

Mecburi istikamet

Süper Lig’de yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlayan kulüpler yerli ve genç oyunculara yöneliyor. Koronavirüs sonrası ekonomik anlamda da fazla adım atma şansı olmayan kulüpler; alt liglerden genç isimleri düşünüyor. Fenerbahçe; daha bu sezon bitmeden Gölcükspor’dan 21 yaşındaki İsmail Yüksek ve Bucaspor’dan 19 yaşındaki Barış Sungur’u renklerine kattı. Beşiktaş’ta da Loris Karius sonrası kale Utku Yuvacan ile Ersin Destanoğlu’na emanet. Trabzonspor da benzer şekilde Balıkesirspor’dan 20 yaşındaki forvet Rahmi Anıl Başaran’ı transfer etti.

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