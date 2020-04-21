Fenerbahçe, Gerson Rodrigues'in peşinde!

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nün sezonun ikinci yarısında Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues ile ilgilendiği iddia edildi. Ukrayna basınındaki iddialara göre, Fenerbahçe kulübü Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak istiyor.

Futbol Arena'nın haberine göre; Dinamo Kiev yönetimi ise 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili henüz net bir karar almadı. Ukrayna basını ise Fenerbahçe taraftarlarının da Gerson Rodrigues'i takımlarında görmek istediğini, kulübün bu yönde çalışmaları olduğunu öne sürdü.

F.Bahçe'ye gol attı

Dinamo Kiev'den Ankaragücü'ne kiralık olarak gelen Gerson Rodrigues, ligde Fenerbahçe'ye karşı da gol atarken, 7 maçta toplamda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



Satın alma opsiyonu yok

Ankaragücü, transfer yasağını kaldırdıktan sonra Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues'in yarım sezonluk kiralama bedeli olarak 500 bin euro ödedi. Sözleşmede satın alma opsiyonu yer almayan Rodrigues'in sezon sonunda Dinamo Kiev'e geri döneceği öğrenildi.

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