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17.02.2021 - 21:06 | | İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 21 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü
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Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sürdü; bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte; Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü

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