Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sürdü; bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte; Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.