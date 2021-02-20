Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından üç gruba ayrılan futbolcuların top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği kaydedildi.