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21.02.2021 - 12:00 |

Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Galatasaray'ın 3 puanı hanesine yazdırdığı haftada Fenerbahçe'nin puan kaybetme lüksü yok. Taraftar maçın saatini ve kanalını araştırırken muhtemel 11 de merak ediliyor.

Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
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Zireve yarışı iyice kızışmış durumda... Liderlik 3 büyük arasında gidip geliyor. Bu sene birçok transfer yapan ve şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen Fenerbahçe, Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Sarı Kanarya'nın 3 puan kaybetmeye tahammülü yok. Kritik maç önceci ilk 11'ler ve mücadelenin başlama saati ve kanalı araştırılıyor.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Göztepe maçı bu akşam saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Bright Osayi Samuel, Mesut Özil, Dimitris Pelkas ve Valencia.

GÖZTEPE'NİN MUHTEMEL 11'İ

İrfan Can Eğribayat, Murat, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Nwobodo, Soner, Diabate, Halil Akbunar, Ndiaye, Jahovic.

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