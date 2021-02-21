Fenerbahçe - Göztepe maçında dikkat çeken zemin görüntüsü!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun zeminindeki bozukluklar dikkat çekti. İstanbul'da geçtiğimiz hafta boyunca devam eden kar yağışı sonrası saha zeminindeki bozukluklar, sakatlık riskini artırabileceği doğrultusunda sosyal medyada da gündem konusu oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar zeminin haline yönelik tepkilerini dile getirdiler.

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki son maçını 9 Şubat'ta Başakşehir ile oynamıştı.