Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe günün ikinci antrenmanÄ±nÄ± yaptÄ±
28.05.2020 - 01:04 |

Fenerbahçe günün ikinci antrenmanÄ±nÄ± yaptÄ±

FenerbahÃ§e, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle SÃ¼per Lig'e verilen arada Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etti.Â

Fenerbahçe günün ikinci antrenmanÄ±nÄ± yaptÄ±
ABONE OL

FenerbahÃ§e Futbol TakÄ±mÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle SÃ¼per Lig'e verilen arada Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etti.Â 

KulÃ¼bÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'nde kamp yapan sarÄ±-lacivertliler, gÃ¼nÃ¼ Ã§ift antrenmanla geÃ§irdi.Â 

IsÄ±nma ve Ã§abukluk Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸlayan akÅŸam antrenmanÄ±, 2 grup halinde dar alanda gerÃ§ekleÅŸtirilen pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam etti. Ä°dman, dar alanda yapÄ±lan Ã§ift kale maÃ§larla sona erdi.Â 

FenerbahÃ§e, 31 MayÄ±s'a kadar Riva'da kamp yapacak.

FenerbahÃ§e gÃ¼nÃ¼n ikinci antrenmanÄ±nÄ± yaptÄ±

    Sivasspor hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    BeÅŸiktaÅŸ'ta hazÄ±rlÄ±klar devam ediyor

    BeÅŸiktaÅŸ'ta hazÄ±rlÄ±klar devam ediyor

    Son dakika | Trabzonspor corona virüs testi sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±!

    Son dakika | Trabzonspor corona virÃ¼s testi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±!

    Fortuna Düsseldorf - Schalke 04: 2-1

    Fortuna DÃ¼sseldorf - Schalke 04: 2-1

    Son dakika | Premier Lig açÄ±kladÄ±! 4 kiÅŸinin koronavirüs testi pozitif...

    Son dakika | Premier Lig aÃ§Ä±kladÄ±! 4 kiÅŸinin koronavirÃ¼s testi pozitif...

    SÄ±radaki Haber