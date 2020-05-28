FenerbahÃ§e gÃ¼nÃ¼n ikinci antrenmanÄ±nÄ± yaptÄ±

28.05.2020 - 01:04 |
Fenerbahçe günün ikinci antrenmanÄ±nÄ± yaptÄ±
FenerbahÃ§e, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle SÃ¼per Lig'e verilen arada Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etti.Â
FenerbahÃ§e Futbol TakÄ±mÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle SÃ¼per Lig'e verilen arada Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etti.Â
KulÃ¼bÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'nde kamp yapan sarÄ±-lacivertliler, gÃ¼nÃ¼ Ã§ift antrenmanla geÃ§irdi.Â
IsÄ±nma ve Ã§abukluk Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸlayan akÅŸam antrenmanÄ±, 2 grup halinde dar alanda gerÃ§ekleÅŸtirilen pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam etti. Ä°dman, dar alanda yapÄ±lan Ã§ift kale maÃ§larla sona erdi.Â
FenerbahÃ§e, 31 MayÄ±s'a kadar Riva'da kamp yapacak.