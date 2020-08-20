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20.08.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan futbolcularla toplantı!

Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı başladı. Teknik direktör Erol Bulut, futbolculara istekte bulundu.

Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan futbolcularla toplantı!
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Bulut uyardı
Sarı-lacivertli ekibin Topuk Yaylası kampı start aldı. İstanbul’daki ilk etap çalışmaları oldukça yoğun geçmişti. Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos önderliğinde yapılan idmanlar futbolcuları yordu. Birçok futbolcu fazlasıyla zorlandı. Devamında ise taktik çalışmalar yapıldı. Teknik Direktör Erol Bulut dün takımla bir toplantı yaptı ve şu ifadeleri kullandı;

Tempo artacak
“Burada on günlük bir çalışma süremiz olacak. Tempoyu yavaş yavaş arttıracağız. Koşu antrenmanlarımız olacak. Hepinizden özverili bir şekilde %100 kapasitenizi antrenmanlara yansıtmasını istiyorum.” Antrenman güç çalışması ile başladıktan sonra taktik çalışma ile devam etti. Çalışma sonrası oyuncuların büyük bölümü bireysel antrenmanlarla çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe haberleri | Erol Buluttan futbolcularla toplantı

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