Fenerbahçe Haberleri | Fenerbahçe'de 4 oyuncunun lisansları çıktı

Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor... Yeni transferlere henüz lisans çıkarmayan Fenerbahçe, önceliği takımdan gönderilecek isimlere vermiş durumda. Oyuncuların satışını gerçekleştirebilmek için lisans çıkaran sarı lacivertlilerde Miha Zajc, Zanka, Michael Frey ve Jailson TFF'ye bildirildi.

RİZE MAÇINDA SAHADALAR



Fenerbahçe; Miha Zajc, Zanka, Michael Frey ve Jailson'a TFF'den lisans çıkardı. Bu oyuncu sezonun ilk maçında kadroda yer alabilecek.