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09.09.2020 - 09:22 | | Sabah

Fenerbahçe Haberleri | Fenerbahçe'de 4 oyuncunun lisansları çıktı

Yeni transferlere lisans çıkarmak için Bankalar Birliği ile olan anlaşmanın resmileşmesini bekleyen Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Haberleri | Fenerbahçe'de 4 oyuncunun lisansları çıktı
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Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor... Yeni transferlere henüz lisans çıkarmayan Fenerbahçe, önceliği takımdan gönderilecek isimlere vermiş durumda. Oyuncuların satışını gerçekleştirebilmek için lisans çıkaran sarı lacivertlilerde Miha Zajc, Zanka, Michael Frey ve Jailson TFF'ye bildirildi.

RİZE MAÇINDA SAHADALAR

Fenerbahçe; Miha Zajc, Zanka, Michael Frey ve Jailson'a TFF'den lisans çıkardı. Bu oyuncu sezonun ilk maçında kadroda yer alabilecek.

Fenerbahçe Haberleri | Fenerbahçede 4 oyuncunun lisansları çıktı

Beşiktaş'lı oyuncular medya günü için kamera karşısına geçti
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