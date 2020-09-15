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15.09.2020 - 16:32 | | İHA

Fenerbahçe Haberleri | Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci haftasında A. Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri | Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor
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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00’da gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 4’erli takımlar halinde yapılan çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, 21 Eylül Pazartesi Kadıköy’de oynanacak maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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