Fenerbahçe Haberleri | Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00’da gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 4’erli takımlar halinde yapılan çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, 21 Eylül Pazartesi Kadıköy’de oynanacak maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.