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10.02.2021 - 09:52 |

Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'yi bekleyen zor fikstür

Süper Lig'in 24. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a yenildikten sonra dün gecede Başakşehir'e kupada elenen Fenerbahçe'nin fikstürü dikkat çekti.

Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'yi bekleyen zor fikstür
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Fenerbahçe Türkiye Kupası çeyrek finalinde dün gece evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. 10 kişi kaldığı maçta sarı lacivertliler 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'de tek hedef Süper Lig. Sarı lacivertlilerin kalan maçlarından zor deplasman fikstürü ise dikkat çekti. 

46 yaşındaki teknik adam Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe'nin üst üste oynayacağı Karagümrük, Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir, Alanyaspor deplasmanları göze çaptı. 

İşte Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan maçları

25. Hafta - Karagümrük - Fenerbahçe
26. Hafta - Fenerbahçe - Göztepe
27. Hafta - Trabzonspor - Fenerbahçe
28. Hafta - Fenerbahçe - Antalyaspor
29. Hafta - Konyaspor - Fenerbahçe
30. Hafta - Fenerbahçe - Gençlerbirliği
31. Hafta - Beşiktaş - Fenerbahçe
32. Hafta - Fenerbahçe - Denizlispor
33. Hafta - Yeni Malatya - Fenerbahçe
34. Hafta - Fenerbahçe - Gaziantep FK
35. Hafta - Başakşehir - Fenerbahçe
36. Hafta - Fenerbahçe - Kasımpaşa
37. Hafta - Alanyaspor - Fenerbahçe
38. Hafta - Fenerbahçe - Erzurumspor
39. Hafta - Ankaragücü - Fenerbahçe
40. Hafta - Fenerbahçe - Sivasspor
41. Hafta - Kayserispor - Fenerbahçe

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Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçeyi bekleyen zor fikstür

 

 

 

 

 

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