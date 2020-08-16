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16.08.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe haberleri | Giuliano’da CAS zaferi!

2018’de Al Nasr’a 10 milyon euro bonservisle gönderdiği Giuliano için 6.2 milyon euroluk taksit ödenmediği için CAS’a başvuran Fenerbahçe haklı bulundu.

Fenerbahçe haberleri | Giuliano’da CAS zaferi!
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Takım harcama limitleri konusunda yoğun mesai harcayan Fenerbahçe’ye İsviçre’den ilaç gibi bir haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, 2018’de Al Nasr’a 10 milyon euro bonservisle gönderdiği Giuliano için 6.2 milyon euroluk taksit ödenmediği için CAS’a başvurmuştu. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, 14 Ağustos’ta görüştüğü davada Fenerbahçe’yi haklı buldu. Bu karar nedeniyle Al Nassr’ın, Fenerbahçe’ye en az 6.2 milyon euroluk bir ödeme daha yapması gerekiyor. Suudi Arabistan ekibi kalan bedel olarak 4.2 milyon euro ödenmesi gerektiğini ileri sürüyordu.

Fenerbahçe haberleri | Giuliano’da CAS zaferi

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