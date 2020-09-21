21.09.2020 - 17:36 |
Fenerbahçe-Hatayspor (CANLI)
Süper Lig'de ikinci hafta kapanış maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Lig'in yeni temsilcisi Hatayspor'u konuk ediyor. Lig'e Rizespor galibiyeti ile başlayan Sarı Lacivertli takım Başakşehir karşısında sürpriz bir sonuca atan Hatayspor ile sahasında karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2. haftasının son maçında ligin yeni takımlarından Hatayspor'u ağırlıyor.
20:00'de Kadıköy Ülker Stadyumu'nda başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir yapıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia
Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ve Ömer Faruk Beyaz kadroda yok.
Fenerbahçe'nin yedek kulübesi: Harun, Serdar, Sadık, Tisserand, Novak, Mert Hakan, Deniz, Sosa, Sinan Gümüş, Frey
FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından ve beIN Connect üzerinden yayınlanıyor.