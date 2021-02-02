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02.02.2021 - 13:32 |

Lider Fenerbahçe Hatay deplasmanında! Hatayspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Lider Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Süper Lig'de son haftalarda yükselişini sürdüren Fenerbahçe, Başakşehir galibiyeti ile dikkatleri üzerine çeken Hatayspor'a konuk oluyor. Maçın başlamasına saatler kala maçın yayın bilgileri futbolsverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Lider Fenerbahçe Hatay deplasmanında! Hatayspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Hatayspor-Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Fenerbahçe bugün Hatayspor deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak. Süper Lig'de 22. hafta maçında iç sahada Çaykur Rizespor'u Enner Valencia'nın attığı şık frikik golü ile geçen Fenerbahçe Lider Beşiktaş'ın Trabzonspor'a kaybetmesinin ardından Süper Lig'de liderlik koltuğunu devralmıştı.

Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler ile adından söz ettiren Fenerbahçe Szalai, Mesut Özil, Bright Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı. Hatay deplasmanında oynanacak olan mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı. Kadroda dünya yıldızı Mesut Özil'de yer alıyor. Peki Hatayspor-Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Hatayspor-Fenerbahçe maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Suat Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal yapacak. Hatayspor-Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Diouf, Boupendza

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Thiam, Valencia, Samatta

FENERBAHÇE'DE DÖRT İSİM SAKAT

Fenerbahçe'de Hatayspor maçında geçtiğimiz hafta sakatlanan Yunan oyuncu Pelkas, Tisserand, Sinan ve yeni transfer İrfan Can Kahveci sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Hatayspor'da ise Akintola cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek

Lider Fenerbahçe Hatay deplasmanında Hatayspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

 

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