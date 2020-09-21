Fenerbahçe-Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe-Hatayspor maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Lig'in yeni temsilcisi Hatayspor'u konuk edecek. Süper Lig'de ilk hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1'lik skorla deviren Sarı Lacivertli takım, Başakşehir karşısında sürpriz bir sonuca imza atan Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe-Hatayspor maçı bu akşam saat kaçta başlayacak, mücadele hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Hatayspor maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Maçın başlamasına saatler kala maçın yayın bilgilerini merak eden futbolseverler araştırmalarına devam ediyor. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından ve beIN Connect üzerinden yayınlanacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir yapacak.

SÜPER LİG'DE İLK RANDEVU!

Fenerbahçe ve Hatayspor Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Serdar, Caner, Luiz Gustavo, Ozan, Sosa, Thiam, Ferdi, Frey

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Aabid, Sackey, Selim, Gökhan Karadeniz, Ribeiro, Diouf