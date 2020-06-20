FenerbahÃ§e hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

20.06.2020 - 01:41 |
Fenerbahçe hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü!
SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa ile karÅŸÄ±laÅŸacak FenerbahÃ§e hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â
FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±nda 21 Haziran Pazar gÃ¼nÃ¼ KasÄ±mpaÅŸa ile deplasmanda yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â
SarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda oyuncular, koordinasyon ve pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 4 takÄ±m halinde Ã§ift kale maÃ§ oynadÄ±. Ä°dman, bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla sona erdi.Â
FenerbahÃ§e, KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla tamamlayacak.
Luiz Gustavo Ä°lk PSG MaÃ§Ä±nÄ± AnlattÄ±