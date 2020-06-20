Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü!
20.06.2020 - 01:41 |

Fenerbahçe hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü!

SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa ile karÅŸÄ±laÅŸacak FenerbahÃ§e hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â

Fenerbahçe hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü!
ABONE OL

FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±nda 21 Haziran Pazar gÃ¼nÃ¼ KasÄ±mpaÅŸa ile deplasmanda yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda oyuncular, koordinasyon ve pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 4 takÄ±m halinde Ã§ift kale maÃ§ oynadÄ±. Ä°dman, bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla sona erdi.Â 

FenerbahÃ§e, KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla tamamlayacak.

FenerbahÃ§e hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

Luiz Gustavo Ä°lk PSG MaÃ§Ä±nÄ± AnlattÄ±

    Konyaspor'dan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na özel 'MinnettarÄ±z' pankartÄ±...
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Fenerbahçe hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü!
      Fenerbahçe hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü!
    2. Feyenoord, Mark Diemers'i kadrosuna kattÄ±!
      Feyenoord, Mark Diemers'i kadrosuna kattÄ±!
    3. Sevilla - Barcelona: 0-0
      Sevilla - Barcelona: 0-0
    4. Süper Lig puan durumu ve 28. haftanÄ±n programÄ±! BaÅŸakÅŸehir maç fazlasÄ±yla lider!
      Süper Lig puan durumu ve 28. haftanÄ±n programÄ±! BaÅŸakÅŸehir maç fazlasÄ±yla lider!
    5. Ankaragücü baÅŸkanÄ± Fatih Mert: "BaÅŸakÅŸehir'in golünde el var"
      Ankaragücü baÅŸkanÄ± Fatih Mert: "BaÅŸakÅŸehir'in golünde el var"



    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Son dakika | Galatasaray'da corona test sonuçlarÄ± negatif çÄ±ktÄ±!

    Son dakika | Galatasaray'da corona test sonuÃ§larÄ± negatif Ã§Ä±ktÄ±!

    Okan Buruk: "ÅžampiyonluÄŸa kenetlendik"

    Okan Buruk: "ÅžampiyonluÄŸa kenetlendik"

    Rusya'da tarihi maç! Sochi, Rostov'u 10-1 yendi...

    Rusya'da tarihi maÃ§! Sochi, Rostov'u 10-1 yendi...

    Robinho: "Hayalimiz ÅŸampiyon olmak"

    Robinho: "Hayalimiz ÅŸampiyon olmak"

    SÄ±radaki Haber