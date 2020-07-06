Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas yaparak sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, öğleden sonra kara yolu ile Ankara'ya hareket edecek.