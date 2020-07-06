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06.07.2020 - 12:16 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas yaparak sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, öğleden sonra kara yolu ile Ankara'ya hareket edecek.

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