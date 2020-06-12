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HaberlerVoleybol Haberleri Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncu ile yollar ayrıldı
12.06.2020 - 11:51 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncu ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncu ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncu ile yollar ayrıldı
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Voleybol Federasyonu Kovid-19 salgını dolayısıyla 2019-2020 sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'ni sona erdirmiş; bu kararın ardından kulübümüz, mevcut maddi şartlar göz önünde bulundurularak Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın sezon yapılanma çalışmalarını başlattığını açıklamıştı.

Bu yapılanma kapsamında Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın formasını giyen oyuncularımız Wouter Ter Maat, Thibault Rossard, Oğuzhan Karasu, Ferhat Akdeniz ve Caner Dengin ile yollarımız ayrılmıştır. Formamızı terleten oyuncularımıza tüm emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımında 5 oyuncu ile yollar ayrıldı

  

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