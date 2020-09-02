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02.09.2020 - 23:26 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Voleybolda Fenerbahçe HDI Sigorta kendi evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi.

Fenerbahçe HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
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Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley A Grubu maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip, 25-18, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazandı.

İşte çeyrek finale yükselen 4 takım

AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisinde oynanan üçüncü gün karşılaşmalarının ardından çeyrek finale yükselen 4 takım belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ankara, Bursa ve İstanbul'da oynanan karşılaşmaların ardından A ve D gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma, Spor Toto ve Ziraat Bankkart takımları, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek finale yükseldi.

Erkekler Kupa Voley’de çeyrek finale yükselecek diğer 4 takım, B ve C gruplarında oynanacak erteleme karşılaşmalarının ardından belli olacak.

 

Fenerbahçe HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

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