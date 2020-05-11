Fenerbahçe HDI Sigorta: Sezonu lider tamamladık
Fenerbahçe Spor Kulübü, voleybolda liglerin şampiyonsuz ve küme düşmesiz tescil edilmesinin ardından bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ'ın liglerin şampiyonsuz ve küme düşmesiz tescil edildiğini duyurmasının ardından açıklama yayınladı.
Sarı lacivertli kulüp, play-off müsabakalarının oynanamaması sebebiyle ligde sampiyon ilan edilmediğini hatırlatarak AXA Sigorta Efeler Ligi’nde normal sezonu 8 puan farkla lider tamamladıklarının altını çizdi.
İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama:
"Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre AXA Sigorta Efeler Ligi’nde normal sezonu 8 puan farkla lider tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, Covid-19 virüsü dolayısıyla ara verilen ligin tescil edilmesiyle 2019-2020 sezonunu lider tamamladı. Play-off müsabakalarının oynanamaması sebebiyle ligde Şampiyon ilan edilmemiştir."