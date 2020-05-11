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11.05.2020 - 16:29 |

Fenerbahçe HDI Sigorta: Sezonu lider tamamladık

Fenerbahçe Spor Kulübü, voleybolda liglerin şampiyonsuz ve küme düşmesiz tescil edilmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe HDI Sigorta: Sezonu lider tamamladık
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ'ın liglerin şampiyonsuz ve küme düşmesiz tescil edildiğini duyurmasının ardından açıklama yayınladı.

Sarı lacivertli kulüp, play-off müsabakalarının oynanamaması sebebiyle ligde sampiyon ilan edilmediğini hatırlatarak AXA Sigorta Efeler Ligi’nde normal sezonu 8 puan farkla lider tamamladıklarının altını çizdi.

İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

"Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre AXA Sigorta Efeler Ligi’nde normal sezonu 8 puan farkla lider tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, Covid-19 virüsü dolayısıyla ara verilen ligin tescil edilmesiyle 2019-2020 sezonunu lider tamamladı. Play-off müsabakalarının oynanamaması sebebiyle ligde Şampiyon ilan edilmemiştir."

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