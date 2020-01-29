MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Fenerbahçe HDI Sigorta'nın rakibi Trentino Itas
29.01.2020 - 09:50 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe HDI Sigorta'nın rakibi Trentino Itas

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta, Trentino Itas'ı konuk edecek.

Fenerbahçe HDI Sigorta'nın rakibi Trentino Itas

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Trentino Itas'ı ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Oynadığı 3 müsabakadan da mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, 4 takımın mücadele ettiği grupta son sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 2'sini kazanan ve 1'ini kaybeden Trentino Itas ise 2. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İtalya'da yapılan ilk mücadeleyi Trentino Itas 3-2 kazanmıştı.

 

Manoel Messias, Trabzon'a geldi
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Fenerbahçe'nin gözdesi Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza attı!

Son dakika | Fenerbahçe'nin gözdesi Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza attı!

MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

37 yaşındaki Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük ile anlaştı!

37 yaşındaki Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük ile anlaştı!

Son dakika | Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk açıklaması

Son dakika | Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk açıklaması

Sıradaki Haber